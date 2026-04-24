Nel secondo turno del torneo, il tennista italiano affronta il suo avversario in condizioni di caldo intenso e assenza di aria fresca, diverse rispetto alle temperature più miti di Montecarlo. La partita si protrae per due ore e venti minuti, durante i quali Sinner mostra qualche difficoltà nel mantenere il ritmo e commette alcuni errori di troppo, perdendo anche un servizio. Nonostante le sfide, il giocatore riesce a portare a casa la vittoria.

Il caldo e nessuna aria fresca come a Montecarlo.Jannik Sinner fatica e soffreper adattarsi alle condizioni diverse rispetto alla città-stato del Principato di Monaco: sbaglia qualche rovescio, perde un servizio, e i suoi colpi impiegano un po’ prima di prendere la giusta pesantezza. Poi, la scintilla che cambia le sorti del match. Sulla terra di Madrid, uno strabilianteBenjamin Bonzi,qualificato francese numero 104 del mondo, vive un’ora di grazia da outsider. Ma solo un’ora, fin quando l’altoatesino cambia pelle e torna ad essere il campione che è. Il secondo turno, dopo il bye, viene così archiviato in circa due ore e 20 minuti, con un punteggio a favore dell’azzurro che racconta da sé la partita:6-7(6) 6-1 6-4.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner-Bonzi, l’azzurro fatica ma vince in 2 ore e 20 minuti

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