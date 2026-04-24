Sinner-Bonzi highlights Atp Madrid | Jannik fatica all' inizio ma poi domina

Nel torneo ATP di Madrid, il match tra Sinner e Bonzi si è rivelato più difficile del previsto per il tennista italiano. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Sinner ha iniziato con difficoltà, ma successivamente ha preso il controllo del gioco e ha vinto il match in rimonta. La partita si è svolta sulla terra rossa della capitale spagnola, con Sinner che ha mostrato una progressiva crescita nel corso del confronto.

Si è rivelato più complicato del previsto il primo pomeriggio di Sinner sulla terra rossa di Madrid. Jannik, infatti, ha battuto in rimonta Benjamin Bonzi, dopo aver perso il primo set al tie-break. Dopo un avvio faticoso, l’azzurro è tornato sui suoi livelli e il francese non è riuscito a rientrare nel match, pur giocando a ottimi ritmi. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Bonzi, highlights Atp Madrid: Jannik fatica all'inizio ma poi domina Notizie correlate Atp Madrid, Bonzi spaventa Sinner... ma poi soccombe. Musetti giganteggia con HurkaczJannik Sinner inizia con una vittoria il suo cammino al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale da 8. Atp Madrid, Sinner inizia male ma poi asfalta Bonzi. Musetti giganteggia con HurkaczJannik Sinner inizia con una vittoria il suo cammino al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale da 8. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bonzi: così la bestia nera di Medvedev proverà a far la festa a Sinner... a colpi di ace; Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Benjamin Bonzi: età, ranking e carriera del prossimo avversario di Sinner a Madrid; Live Jannik Sinner - Benjamin Bonzi - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026. Sinner soffre all'esordio con Bonzi: perde il primo set, poi vince in rimonta (6-7 6-1 6-4)Inizia il percorso del numero uno al mondo, a caccia dello storico record di cinque trionfi consecutivi nei tornei Masters 1000: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il n.1. Sapevo che avrei faticatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE' SINNER HA INCASSATO UN WARNING: IL PUNTEGGIO ESATTO ALCARAZ DA' FORFAIT A ROMA E PARIGI 18.38 Grazie per ... oasport.it SINNER RIMONTA E VA AL 2° TURNO Prova più complicata del previsto contro Bonzi che vince il primo set, ma poi il numero uno del mondo ha alzato il livello: adesso affronterà Moller nel prossimo turno - facebook.com facebook Jannik Sinner rimonta Bonzi nel suo debutto a Madrid: il numero 1 del mondo va al terzo turno x.com