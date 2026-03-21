Alle 18.10 si gioca il match tra Jannik Sinner e Damir Dzumhur nel secondo turno dell’ATP Miami. Sinner, attualmente numero due del ranking mondiale, affronta il giocatore bosniaco, che si trova alla 76ª posizione. La partita rappresenta l’esordio del tennista italiano nel torneo.

Il numero due del mondo debutta nel torneo contro il bosniaco, che occupa la 76ª posizione del ranking e ha battuto il peruviano Buse nel primo turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18.10 Sinner-Dzumhur: esordio per Jannik nel secondo turno dell'Atp Miami

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