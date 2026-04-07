Sinner-Humbert in diretta LIVE in campo dalle 13 a Monte Carlo | Jannik all'esordio nel Principato
Alle ore 13, nel torneo di Monte Carlo, si gioca il match tra Sinner e Humbert nel secondo turno. Jannik sarà in campo dopo l’esordio di Berrettini e, in ogni caso, non prima delle 13. La partita sarà trasmessa in diretta live, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’incontro in tempo reale.
Sinner affronta Humbert nel match di secondo turno del torneo di Monte Carlo. Jannik sarà in campo dopo Berrettini e in ogni caso non prima delle ore 13. Diretta TV su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pronostico e quote Ugo Humbert – Jannik Sinner, Monte Carlo 07-04-2026Ugo Humbert e Jannik Sinner inizieranno la loro sfida sul campo intitolato a Ranieri III dopo la fine di quella tra Berrettini e Bautista-Agut che...
Sinner-Michelsen in diretta LIVE, in campo dalle 21 a Miami Open: Jannik in campo negli ottavi di finaleSinner sfida Michelsen nel match degli ottavi di finale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian...
Temi più discussi: Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11; Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv; Monte-Carlo LIVE, Sinner sfida Humbert: cronaca in diretta dalle 13; Sinner-Humbert: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo reale.
Sinner-Humbert: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo realeIl campione azzurro debutta contro il tennista francese. Per la prima volta dopo mesi torna in discussione la leadership della classifica mondiale ... tuttosport.com
Sinner-Humbert oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale esatto, streamingDopo il felice esordio in doppio nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, l'azzurro Jannik Sinner scende in campo anche in singolare, e lo fa ... oasport.it
Sarà contro Humbert l’esordio di Sinner, alle 12, a Monte Carlo. Carichi - facebook.com facebook
Atp Monte-Carlo, Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11 #SkySport #Tennis #Sinner #AtpMonteCarlo x.com