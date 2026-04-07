Sinner-Humbert in diretta LIVE in campo dalle 13 a Monte Carlo | Jannik all'esordio nel Principato

Alle ore 13, nel torneo di Monte Carlo, si gioca il match tra Sinner e Humbert nel secondo turno. Jannik sarà in campo dopo l’esordio di Berrettini e, in ogni caso, non prima delle 13. La partita sarà trasmessa in diretta live, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’incontro in tempo reale.