Atp Madrid Sinner inizia male ma poi asfalta Bonzi Musetti giganteggia con Hurkacz

Nel torneo ATP Madrid, Jannik Sinner ha iniziato con una sconfitta il suo primo incontro, ma ha poi conquistato la vittoria contro il francese Bonzi in due set. Nel frattempo, il suo connazionale Musetti ha disputato un match molto convincente contro Hurkacz, dominando l'incontro e portando a casa la vittoria. La competizione, quarta tappa dei Masters 1000, prosegue tra sorprese e conferme per i partecipanti italiani.

Jannik Sinner inizia con una vittoria il suo cammino al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale da 8.235.540 euro in corso sulla terra battuta della Caja Magica. Il numero uno del mondo, entrato in tabellone direttamente al secondo turno, supera il francese Benjamin Bonzi, numero 104 Atp, al termine di una sfida più complicata del previsto. L’azzurro si impone in tre set con il punteggio di 6-7(6), 6-1, 6-4, confermando la propria solidità e allungando a 23 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000, iniziata a Parigi. Prossimo avversario e record nel mirino Al turno successivo Sinner affronterà il danese Elmer Moller, numero 169 del mondo proveniente dalle qualificazioni, che ha beneficiato del ritiro di Gabriel Diallo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp Madrid, Sinner inizia male ma poi asfalta Bonzi. Musetti giganteggia con Hurkacz Notizie correlate Atp Madrid, Bonzi spaventa Sinner... ma poi soccombe. Musetti giganteggia con HurkaczJannik Sinner inizia con una vittoria il suo cammino al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale da 8. Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro HurkaczPossibile derby in semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nell’Atp 1000 di Madrid. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Madrid Open 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Sinner, ufficiale l'orario del debutto con Bonzi; Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz; Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16. Atp Madrid, Sinner inizia male ma poi asfalta Bonzi. Musetti giganteggia con HurkaczIl numero uno piega il francese al terzo set e allunga la striscia nei Masters 1000. Il carrarino supera il polacco in due set ... gazzettadelsud.it LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il n.1. Sapevo che avrei faticatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE' SINNER HA INCASSATO UN WARNING: IL PUNTEGGIO ESATTO ALCARAZ DA' FORFAIT A ROMA E PARIGI 18.38 Grazie per ... oasport.it Live dall'ATP di Madrid. Jannik perde al tie-break il primo set contro Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo. Un primo set che il francese ha giocato in modo ineccepibile. Iniziato il secondo set, Sinner, è tutto ancora da scrivere. Forza Jannik! - facebook.com facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com