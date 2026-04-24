Atp Madrid Bonzi spaventa Sinner ma poi soccombe Musetti giganteggia con Hurkacz

All'inizio del “Mutua Madrid Open”, quarto torneo Masters 1000 dell'anno, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria nel suo primo incontro. Invece, Bonzi ha mostrato segnali di difficoltà contro un avversario, ma alla fine ha perso il match. Musetti ha invece dominato il suo avversario, Hurkacz, con una prestazione molto convincente.

Jannik Sinner inizia con una vittoria il suo cammino al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale da 8.235.540 euro in corso sulla terra battuta della Caja Magica. Il numero uno del mondo, entrato in tabellone direttamente al secondo turno, supera il francese Benjamin Bonzi, numero 104 Atp, al termine di una sfida più complicata del previsto. L’azzurro si impone in tre set con il punteggio di 6-7(6), 6-1, 6-4, confermando la propria solidità e allungando a 23 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000, iniziata a Parigi. Prossimo avversario e record nel mirino Al turno successivo Sinner affronterà il danese Elmer Moller, numero 169 del mondo proveniente dalle qualificazioni, che ha beneficiato del ritiro di Gabriel Diallo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp Madrid, Bonzi spaventa Sinner... ma poi soccombe. Musetti giganteggia con Hurkacz Notizie correlate Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro HurkaczPossibile derby in semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nell’Atp 1000 di Madrid. Leggi anche: Atp Madrid, Musetti-Hurkacz highlights: il lob perfetto di Musetti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Madrid, Sinner-Bonzi al secondo turno: orario, precedenti e dove vedere il match; WTA Madrid 2026: Grant spaventa Cirstea ma si arrende al tie-break. Il sogno finisce al 2° turno; Sinner a Madrid, quando gioca? Data e avversario di Jannik al secondo turno; Atp Madrid, Berrettini subito eliminato e fuori da top 100 ranking Atp. I risultati di oggi. Atp Madrid, Sinner inizia male ma poi asfalta Bonzi. Musetti giganteggia con HurkaczIl numero uno piega il francese al terzo set e allunga la striscia nei Masters 1000. Il carrarino supera il polacco in due set ... gazzettadelsud.it Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: Jannik soffre, ma vince in tre set in rimonta LIVEInizia il percorso del numero uno al mondo, a caccia dello storico record di cinque trionfi consecutivi nei tornei Masters 1000: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Live dall'ATP di Madrid. Jannik perde al tie-break il primo set contro Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo. Un primo set che il francese ha giocato in modo ineccepibile. Iniziato il secondo set, Sinner, è tutto ancora da scrivere. Forza Jannik! - facebook.com facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com