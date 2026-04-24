Il 5 maggio a Parigi si terrà un incontro tra Olivier Faure e altri leader della sinistra francese, con l’obiettivo di trovare un candidato condiviso per le elezioni del 2027. La riunione si svolge in un momento di divisione all’interno del Partito Socialista, che potrebbe influenzare la scelta del candidato unico previsto per l’11 ottobre. La discussione riguarda principalmente le possibilità di unire le forze e presentare un volto rappresentativo del fronte di sinistra.

? Cosa sapere Olivier Faure e i leader di sinistra si incontrano a Parigi il 5 maggio.. La divisione interna al Partito Socialista mette a rischio la primaria del 11 ottobre.. A Parigi il 5 maggio si terrà un incontro decisivo che vedrà protagonisti Olivier Faure, Marine Tondelier, Clémentine Autain e François Ruffin per definire la strategia della sinistra in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Il di sinistra appare frammentato tra chi punta a una corsa solitaria sperando in alleanze posticipate e chi invece spinge per l’organizzazione di una primaria. Al centro del dibattito si trova la cosiddetta primaria di Bagneux, un progetto presentato lo scorso novembre insieme a Lucie Castets, che mira a stabilire un candidato unico il 11 ottobre prossimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinistra francese: sfida a Parigi per il candidato unico 2027

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