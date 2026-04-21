Sanità in crisi a Varese | scende in piazza il personale del PS

Il personale del pronto soccorso di Varese si sta organizzando per una manifestazione pubblica, per evidenziare le difficoltà e il peggioramento dei servizi offerti negli ospedali della zona. La mobilitazione è stata annunciata in risposta alle condizioni di lavoro e alle problematiche riscontrate nel settore sanitario locale. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui tempi e le modalità della protesta.

I lavoratori della sanità varesina si preparano a una mobilitazione di piazza per denunciare il deterioramento dei servizi ospedalieri locali. Il presidio, organizzato dalla UIL FP, avrà luogo lunedì 28 aprile, dalle ore 14:00 alle 17:00, in via Guicciardini, proprio davanti all’ingresso del Pronto Soccorso di Varese. La protesta nasce da una serie di criticità che colpiscono direttamente l’operatività del sistema sanitario territoriale. Al centro della contestazione figura la carenza strutturale di personale, un problema che sta spingendo le strutture verso soluzioni emergenziali. Secondo quanto segnalato dal sindacato, si registra infatti un uso sempre più frequente di professionisti con contratti di tipo -professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in crisi a Varese: scende in piazza il personale del PS Notizie correlate Anche la Cgil di Sondrio scende in piazza per il rilancio della sanità pubblica lombardaSabato 11 aprile anche la Cgil di Sondrio sarà a Milano in occasione della mobilitazione regionale per difendere il diritto alla salute e rilanciare... Varese: arrestato al PS dopo l’aggressione alla guardiaNel cuore della Lombardia, a Varese, si è consumato un episodio di violenza che ha scosso la struttura sanitaria locale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sanità in crisi per i medici di base e i Pronto soccorso: le cure nel convegno all’UniverMantova; Sanità in crisi: nuovo concorso infermieri da 251 posti in Friuli Venezia Giulia; Oms. Tre anni di conflitto in Sudan hanno creato la più grande crisi umanitaria e di sfollamento al mondo, devastanti le conseguenze per la salute; Sanità, Santo Gioffré avverte: Commissariamento finito ma crisi ancora tutta aperta · ilreggino.it. Calabria, esposto su sottosegretari e referendum: Sanità in crisi, politica pensa alle nomine, chiesto il sequestroDepositate denuncia in Procura ed esposto alla Corte dei Conti: contestati blocco del referendum e presunte irregolarità sui costi. catanzaroinforma.it Sanità in crisi per i medici di base e i Pronto soccorso: le cure nel convegno all’UniverMantovaMANTOVA – La sanità della Lombardia e il cittadino: come migliorare l’accesso e la qualità delle prestazioni sanitarie, è stato il tema del convegno tenuto all’Università che ha visto a confronto ... vocedimantova.it In commissione Sanità il testo del capogruppo forzista Domenico Giannetta: «Stiamo investendo sui nostri giovani più che mai». Il provvedimento prevede l’sitituzione di un Fondo permanente per il diritto allo studio universitario facebook 140 #ospedali italiani nella Top 5 mondiale. In quale altro settore l’Italia eccelle così tanto La sanità italiana ha bisogno di essere riformata per continuare a mantenere questi livelli!! x.com