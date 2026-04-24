La Camera ha approvato un decreto che introduce diverse misure in ambito di sicurezza. Tra le novità ci sono norme più stringenti contro i coltelli e i parcheggiatori abusivi, restrizioni alle manifestazioni pubbliche e regolamentazioni sul gratuito patrocinio degli stranieri. Questi interventi riguardano anche la gestione delle piazze pubbliche e le procedure legate alla tutela legale di cittadini di nazionalità straniera.

Cento milioni in dieci anni. Cinquanta nel solo 2026. Il Decreto sicurezza voluto dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi arriva al traguardo con un conto, già certificato, e con un impianto che tocca sicurezza urbana, forze di polizia, immigrazione, armi bianche e violenza giovanile. Il testo, approvato dalla Camera e avviato verso la pubblicazione in serata sulla Gazzetta Ufficiale, è composto da 33 articoli, ma diventano 39 se si contano anche i sei articoli bis e ter introdotti durante la conversione parlamentare. Resta fuori dal perimetro definitivo del provvedimento l’articolo 30-bis sui rimpatri volontari assistiti.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sicurezza, via libera della Camera. Dai coltelli ai migranti: cosa c’è nel decreto e cosa cambierà

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