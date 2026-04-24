Durante un incontro a Nicosia, i leader dell’Unione Europea stanno esaminando le modalità di attuazione dell’articolo 42.7 del trattato europeo, che prevede l’assistenza reciproca tra gli Stati membri in caso di minacce alla sicurezza. La discussione si concentra sulla cooperazione tra i paesi dell’UE e la NATO, evitando tensioni tra le due organizzazioni. Nessun dettaglio sui possibili accordi o decisioni specifiche è stato comunicato pubblicamente.

? Cosa sapere I leader UE a Nicosia discutono l'attuazione dell'articolo 42.7 per l'assistenza reciproca.. Cipro propone nuovi protocolli per evitare sovrapposizioni operative con la struttura della NATO.. A Nicosia, durante il vertice di questa settimana, i leader europei hanno affrontato la necessità di definire i meccanismi operativi dell’articolo 42.7 dei Trattati UE per garantire assistenza reciproca senza creare sovrapposizioni con la NATO. La questione è stata portata al centro del dibattito da Cipro, una delle quattro nazioni dell’Unione che non fa parte dell’alleanza atlantica, la cui sicurezza è stata messa duramente alla prova dai droni iraniani durante le fasi iniziali del conflitto in Medio Oriente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza UE: il piano per l’aiuto reciproco senza scontri con la NATO

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