Decreto sicurezza e scudo penale per la polizia | il piano di Meloni dopo gli scontri di Askatasuna

Dopo gli scontri a Askatasuna, il governo di Giorgia Meloni ha presentato un nuovo piano per la sicurezza. Tra le misure principali, ci sono lo scudo penale per poliziotti e altri agenti, il fermo preventivo di 12 ore per chi ha precedenti e partecipa alle manifestazioni, e il divieto di vendere coltelli ai minori. Il testo mira a rafforzare il controllo e l’ordine pubblico, affrontando in modo più deciso le tensioni nelle strade.

Stop alla vendita di coltelli ai minori, scudo penale per poliziotti e altre categorie, fermo preventivo di 12 ore per chi ha precedenti specifici e va a manifestare. Il decreto sicurezza del governo Meloni darà anche una risposta all’ aggressione al poliziotto di Torino. Alle 11,30 la premier Giorgia Meloni riunirà i vice Antonio Tajani (in collegamento perché in missione al Sud nelle regioni colpite dal maltempo) e Matteo Salvini. Con loro i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa), Carlo Nordio (Giustizia). Più i sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Gli scontri di ieri a Torino hanno spinto il governo a correre sui nuovi provvedimenti di sicurezza.

Askatasuna, dopo trent’anni di violenze, guerriglia e scontri con le forze dell’ordine, viene sgomberata.

