Decreto sicurezza la mediazione con Mattarella | decreto correttivo sugli incentivi ai migranti

Nella discussione sul decreto sicurezza, è stato raggiunto un accordo tra gli uffici tecnici riguardo a un intervento correttivo. Si tratta di un provvedimento che riguarda gli incentivi destinati ai migranti, con una soluzione che, pur non risultando del tutto lineare, è stata definita come efficace. La mediazione con il Capo dello Stato ha portato a questa modifica, che dovrebbe essere inserita nel decreto.

Non proprio lineare ma perlomeno efficace, l’escamotage su cui si sono accordati gli uffici tecnici di Palazzo Chigi e del Quirinale, dopo che ieri, 20 aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha esplicitato al sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano che non avrebbe controfirmato il testo, qualora il decreto sicurezza ora in discussione alla Camera avesse mantenuto l’emendamento che riconosce un contributo economico agli avvocati che convincono i migranti a non presentare ricorso contro il decreto di espulsione o trattenimento e ad aderire ad un rimpatrio volontario. Il doppio decreto. Per evitare di tornare indietro al Senato, pena decadenza del nuovo testo sulla sicurezza, Palazzo Chigi si è impegnato a scrivere un decreto legge ad hoc per abrogare la norma che introduce l’incentivo.🔗 Leggi su Open.online

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