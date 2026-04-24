Contship ha deciso di installare nuovi autovelox e di posizionare locker per cellulari nei piazzali del porto della Spezia. La misura mira a regolamentare la circolazione e migliorare la sicurezza all’interno dell’area portuale. Questi interventi sono stati comunicati alle autorità competenti e sono in fase di implementazione. La presenza di autovelox e spazi dedicati ai cellulari rappresenta una novità rispetto alle pratiche precedenti.

? Cosa sapere Contship introduce autovelox e locker per cellulari nei piazzali del porto della Spezia.. Il piano mira ad azzerare gli infortuni dopo il calo da 33 a 4 casi.. Questa mattina, presso l’auditorium G.S. Bucchioni dell’Autorità di sistema portuale, il Gruppo Contship ha presentato un piano per azzerare gli infortuni sul lavoro attraverso il controllo della velocità e la limitazione dei cellulari nei piazzali. Il vertice, organizzato in anticipo rispetto alla Giornata mondiale dedicata alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, ha riunito istituzioni, rappresentanti delle imprese e operatori logistici per affrontare la prevenzione in contesti operativi ad alta complessità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza in porto: stop ai cellulari e nuovi autovelox nei piazzali

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