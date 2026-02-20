Prevenzione e sicurezza nei locali | Stop ai dispositivi pirotecnici Previste sanzioni per i gestori

Il Comune ha deciso di vietare l’uso di dispositivi pirotecnici dopo l’incidente di Crans-Montana, che ha causato feriti tra i clienti di un locale. La nuova regola riguarda candele scintillanti, fontanelle luminose e altri effetti luminosi all’interno di pub, discoteche e locali notturni. I gestori che non rispettano la norma rischiano sanzioni salate. La misura mira a garantire la sicurezza dei clienti e a prevenire incidenti simili in futuro. La decisione entra in vigore subito e riguarda tutti gli esercizi pubblici della città.

Integrare il regolamento di Polizia Urbana introducendo il divieto di utilizzo di candele scintillanti, fontanelle luminose, scintille luminose e altri dispositivi pirotecnici all'interno di pubblici esercizi, locali da ballo e spazi di intrattenimento al chiuso, anche alla luce dei tragici fatti avvenuti a Crans-Montana in Svizzera. È quanto chiede la mozione presentata da Giovanni Bertoldi (Lega Modena), approvata all'unanimità dal Consiglio comunale. La proposta impegna sindaco e giunta a modificare il Regolamento di Polizia Urbana introducendo un divieto esplicito, prevedendo sanzioni per i trasgressori e una campagna informativa rivolta ai gestori dei locali.