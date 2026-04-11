Migrazione | via libera ai fondi e nuovi cellulari nei CPR

La Ragioneria generale dello Stato ha approvato il finanziamento per il disegno di legge sulla migrazione. Il provvedimento comprende anche la delega per attuare il Patto europeo su migrazione e asilo, approvato dal Consiglio dei ministri all'inizio di febbraio. Tra le novità previste ci sono l'acquisto di nuovi cellulari per i centri di permanenza e l'assegnazione di fondi dedicati a questa materia.

La Ragioneria generale dello Stato ha dato il via libera finanziario al disegno di legge sulla migrazione, un provvedimento che include la delega per l’applicazione del Patto europeo su migrazione e asilo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 febbraio. La normativa introduce misure drastiche come il blocco navale e riforme al testo unico sull’immigrazione, ridefinendo le regole di gestione nei centri di trattenimento. Gestione dei centri e nuove libertà tecnologiche. Le nuove disposizioni riguardanti i CPR prevedono cambiamenti significativi nelle modalità di comunicazione per gli stranieri ospitati. Oltre ai tradizionali apparecchi fissi, i detenuti potranno fare uso di telefoni cellulari privi di fotocamera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Migrazione: via libera ai fondi e nuovi cellulari nei CPR Leggi anche: Perché il blocco navale e i divieti ai cellulari nel Cpr non hanno nulla a che fare con la Sicurezza Un consigliere regionale denuncia: “Il Governo toglierà i cellulari ai trattenuti, così i Cpr saranno buchi neri”Dopo l’approvazione del DDL immigrazione, il consigliere regionale Luca Paladini ha denunciato a Fanpage. Temi più discussi: Ddl migranti, via i limiti alle ispezioni nei Cpr. E a Milano il centrosinistra diffida Sala: Chieda la chiusura del centro; Bollinato ddl immigrazione, non c’è la stretta sui parlamentari nei Cpr; L’Europa sull’orlo di misure in stile ICE nel suo piano di espulsioni; Migranti: la consulta fa chiarezza sul trattenimento nei Cpr. Via libera alla stretta sui rimpatri: cosa ha deciso l’EuropaPrimo ok del Parlamento, con una maggioranza larga, alle misure restrittive, che includono la possibilità di aprire hub fuori dal territorio Ue. avvenire.it Migranti, via libera dal Parlamento europeo al regolamento rimpatri: cosa cambiaL’Europa della migrazione si trova oggi davanti a un bivio. Da una parte, i nuovi dati Eurostat certificano un crollo del 27% delle richieste d’asilo nel 2025, con un totale di 669.400 domande che seg ... msn.com Le analisi di laboratorio hanno rilevato una migrazione di cromo superiore ai limiti previsti dalla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, con un potenziale rischio per la salute dei consumatori - facebook.com facebook Salute e migrazione: il 13 aprile in Regione il seminario sul progetto FAMI-353 regione.marche.it/News-ed-Eventi… x.com