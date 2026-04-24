A tre anni dall’omicidio di una psichiatra avvenuto all’interno di un ospedale, sono stati annunciati nuovi protocolli per migliorare la sicurezza nelle corsie. Le misure sono state introdotte in risposta a un episodio che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra operatori e cittadini. Le autorità hanno comunicato che queste norme puntano a garantire un ambiente più sicuro per medici, operatori e pazienti.

? Cosa sapere A tre anni dall'omicidio della psichiatra Barbara Capovani presso l'ospedale Santa Chiara.. Azienda USL e Aoup implementano nuovi protocolli di sicurezza e videosorveglianza h24.. Tre anni fa, davanti al presidio ospedaliero Santa Chiara, la psichiatra Barbara Capovani veniva uccisa premeditamente da un paziente, un evento che ha segnato profondamente il sistema sanitario toscano e ha imposto una revisione totale delle misure di tutela lavora in corsia. Il ricordo della professionista, che operava presso il Servizio psichiatrico diagnosi e cura (Spdc) dell’Azienda USL Toscana nord ovest, non è solo una questione di memoria privata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza in corsia: nuovi protocolli dopo il dramma della psichiatra

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