La sicurezza dei Giochi di Milano-Cortina resta al centro delle attenzioni. Il ministro Abodi assicura che saranno rispettati tutti i protocolli e che le forze dell’ordine sono già al lavoro. Nei prossimi mesi si intensificheranno i controlli e le misure per garantire che tutto si svolga senza problemi. La priorità, dice, è la tranquillità di cittadini e visitatori.

“La sicurezza è la priorità quotidiana di uomini e donne in divisa, e anche senza divisa, che fanno questa per la nostra tranquillità. Quindi quello che succederà ai Giochi, peraltro in una dimensione molto ampia e anche molto complessa, sarà il frutto dell’espressione del modello italiano dell’ordine pubblico e della sicurezza del Ministero dell’Interno in questi casi con il supporto anche del ministero della difesa, con carabinieri e finanzieri, sarà un gioco di squadra che garantirà soprattutto la regia e la centralità del modello, cioè chi lo governa”. Così il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, in una intervista a LaPresse, rispondendo in merito alla sicurezza ai Giochi di Milano Cortina e se questa sarà una ‘priorità’ dell’Italia o anche di altri Paesi dopo le voci di una possibile presenza sul territorio nazionale di Ice e Pasdaran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina, Abodi: "Sicurezza? Saranno rispettati protocolli Italia"

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il ministro Abodi garantisce che tutti i protocolli di sicurezza saranno rispettati.

Agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, come confermato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Abodi: Ice? Totale e assoluta fiducia nel nostro modello di sicurezza; Milano Cortina 2026, Abodi: Ice? Totale e assoluta fiducia nel nostro modello di sicurezza; Milano Cortina: Abodi 'discorso sicurezza ampio, non si circoscriva a ICE'; Milano Cortina 2026, Abodi: Ice? Totale e assoluta fiducia nel nostro modello di sicurezza.

Olimpiadi 2026, Abodi a LaPresse: Sulla sicurezza saranno rispettati i protocolli dell’ItaliaAlle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 saranno rispettati i protocolli di sicurezza dell'Italia. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, ... lapresse.it

Milano Cortina: Abodi 'discorso sicurezza ampio, non si circoscriva a ICE'Sulla presenza dell'ICE ai Giochi di Milano Cortina non intervengo dice il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. (ANSA) ... ansa.it

Il leader di Azione commenta l'aspetto fisico della premier e ammette di non seguire i Giochi invernali Milano-Cortina facebook

Milano-Cortina, la Head of food&beverage Elisabetta Salvadori: «3 milioni di pasti. Menu: dai pizzoccheri alla polenta, non più di 25 euro » x.com