Sicilia nuovi bandi per imprese e innovazione | al via il confronto con il territorio

In Sicilia, l’assessorato regionale alle Attività produttive ha avviato un confronto con il territorio riguardo a quattro nuovi bandi dedicati a sviluppo, imprese e innovazione. Questi bandi, finanziati attraverso il Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027, sono stati oggetto di discussione in un incontro tenutosi a Palermo. Lo scopo è definire le misure e le modalità di attuazione delle iniziative, coinvolgendo attori locali e rappresentanti del settore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incontro a Palermo per definire le misure. È stato avviato dall’assessorato regionale alle Attività produttive un confronto con il territorio sui contenuti di quattro nuovi bandi dedicati a sviluppo, imprese e innovazione, finanziati attraverso il Pr Fesr Sicilia 2021-2027. L’incontro si è svolto a Palermo, nella sala Libero Grassi di via degli Emiri, con la partecipazione di associazioni di categoria, imprese, sindacati e distretti produttivi, coinvolti per raccogliere osservazioni e proposte. È stata stabilita una scadenza di una settimana per l’invio dei contributi, prima della definizione finale degli avvisi. Strategia per crescita e occupazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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