Attività produttive presentati 4 nuovi bandi su sviluppo imprese e innovazione

L'assessorato regionale delle Attività produttive ha avviato un confronto con il territorio riguardo ai quattro nuovi bandi destinati a sviluppo, imprese e innovazione. Questi bandi sono finanziati dal Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027 e mirano a sostenere progetti in diversi settori produttivi. La discussione con le realtà locali riguarda i contenuti e le modalità di accesso alle risorse previste.

Avviato dall'assessorato regionale delle Attività produttive il confronto con il territorio sui contenuti dei quattro nuovi bandi destinati a sviluppo, imprese e innovazione, a valere sul Pr Fesr Sicilia 2021-2027.L'incontro si è tenuto oggi, nella sala Libero Grassi di via degli Emiri, a Palermo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Attività produttive, l'assessore Tamajo presenta quattro nuovi bandi per lo sviluppo delle impreseDomani a Palermo, l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, illustrerà le opportunità previste dal Pr Fesr Sicilia 2021-27. Sicilia: 4 milioni di euro per rilanciare imprese e filiere produttive, focus su innovazione e mercati internazionali.La Regione Siciliana ha varato un piano di finanziamento da quattro milioni di euro, denominato “Sicilia che piace”, per sostenere e promuovere le... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Attività produttive, l'assessore Tamajo presenta quattro nuovi bandi per lo sviluppo delle imprese; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Design in Italia settore dà lavoro a 76mila persone, valore aggiunto pari a 4 mld; Attività produttive, il 23 aprile l’assessore Tamajo presenta quattro nuovi bandi su sviluppo, imprese e innovazione. Attività produttive, ingorgo all'ArsUna finestra legislativa, all'interno della sessione di bilancio, per approvare il testo unico delle attività produttive. La richiesta è stata presentata ieri sera dal presidente della terza ... milanofinanza.it Attività produttive, imprese in crescitaBen 65 attività avviate contro 28 cessazioni. Un saldo positivo, quindi, a Falconara, nel corso del 2025. I dati dello Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune, diffusi ieri ... ilrestodelcarlino.it Lo dichiara la vicepresidente della Commissione Attività produttive al Comune di Palermo - facebook.com facebook Mestre, il caro carburante tiene banco all'evento "Spazio attività produttive". Parlamentari, europarlamentari di Fratelli d'Italia invocano la calma, chiedendo agli autotrasportatori di evitare il catastrofismo. x.com