Sicilia nuovi bandi per sviluppo e innovazione | al via il confronto con il territorio

In Sicilia sono stati pubblicati nuovi bandi dedicati allo sviluppo e all'innovazione. Le iniziative prevedono un confronto con le realtà locali per raccogliere suggerimenti e osservazioni. La consultazione è aperta alle imprese e agli enti interessati, con l’obiettivo di migliorare le misure di sostegno attualmente in atto. L’obiettivo è favorire interventi concreti sul territorio, stimolando la crescita delle attività economiche locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dialogo aperto per migliorare le misure a sostegno delle imprese. L’assessorato regionale alle Attività produttive ha avviato un percorso di confronto con il territorio sui contenuti di quattro nuovi bandi dedicati a sviluppo, imprese e innovazione, finanziati nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. L’incontro si è svolto a Palermo, nella sala Libero Grassi di via degli Emiri, coinvolgendo associazioni di categoria, imprese, sindacati e distretti produttivi. L’obiettivo è raccogliere suggerimenti e osservazioni utili prima della definizione finale degli avvisi. È stata stabilita una scadenza di una settimana per l’invio dei contributi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, nuovi bandi per sviluppo e innovazione: al via il confronto con il territorio Notizie correlate Sviluppo locale e sharing economy: il confronto a Grotte tra innovazione e tradizioneA Grotte, comune della provincia di Caltanissetta, un incontro strategico per lo sviluppo economico del territorio. "Porto, territorio, paese", il mare Adriatico centrale tra sviluppo e innovazione: il resoconto quadriennale dell'AdspNella sede dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale un confronto sulle opportunità e le sfide che attendono i porti adriatici... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Attività produttive, quattro bandi per imprese, sviluppo e innovazione; Bando Fotovoltaico Sicilia 2026: incentivi IRFIS e finanziamenti; Attività produttive, l'assessore Tamajo presenta quattro nuovi bandi per lo sviluppo delle imprese; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000. Nuovi bandi per sviluppo, imprese e innovazione. Tamajo: Occasione importante per aprire un confronto CLICCA PER IL VIDEOIl pacchetto di misure, previsto dal Pr Fesr Sicilia 2021-27, è pensato per rafforzare il tessuto produttivo, sostenere la nascita di nuove imprese e incentivare gli investimenti, con una particolare ... ilsicilia.it Commercio in Sicilia, dalla Regione oltre 13 milioni per le imprese: bandi e requisitiLa Regione Siciliana mette in campo un nuovo intervento da circa 13,5 milioni di euro per sostenere il comparto del commercio. Le risorse, provenienti dai rientri del Psc 2014-2020, confluiscono nel F ... blogsicilia.it Cosa succede quando una campana si innamora della Sicilia Nasce questa meraviglia! + Ho messo le mani in pasta per onorare i cugini siciliani con le loro iconiche scorze. Dalla terra del babà a quella del cannolo: la dieta inizierà domani.. forse! - facebook.com facebook In Sicilia la nuova Flotilla issa le vele: “Romperemo l’assedio di Netanyahu”. @amantovani71 x.com