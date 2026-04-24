Sicilia due scosse in mare al largo del Messinese | allerta INGV

Due scosse di terremoto si sono verificate al largo del Messinese, con magnitudo rispettivamente di 3.3 e 2.3. Le scosse si sono verificate nel mare, a circa 6 chilometri di profondità, e sono state registrate venerdì 24 aprile. L’INGV sta monitorando la sequenza sismica che si è verificata in quella zona. Non sono stati segnalati danni o persone coinvolte.

? Cosa sapere Due scosse di magnitudo 3.3 e 2.3 hanno colpito il mare al largo del Messinese.. L'INGV monitora la sequenza sismica avvenuta venerdì 24 aprile a 6 chilometri di profondità.. Due movimenti sismici hanno interessato il settore marino al largo della costa siciliana nord orientale nel pomeriggio di questo venerdì 24 aprile, con una prima scossa di magnitudo 3.3 registrata alle ore 14:49. L’evento, avvenuto a una profondità di 6 chilometri, ha avuto un seguito pochi minuti dopo, precisamente alle 15:03, con una seconda vibrazione di intensità pari a 2.3, localizzata anch’essa alla stessa profondità sotto il livello del mare. Cronologia dei rilievi dell’INGV nel settore messinese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, due scosse in mare al largo del Messinese: allerta INGV Notizie correlate Terremoto in Sicilia, sciame sismico al largo e raffica di scosse nel Tirreno, la più forte di magnitudo 3.9L‘epicentro dei fenomeni sismici sempre in mare: una parte a ovest di Trapani a cui si aggiungono altre scosse di terremoto anche nelle prime ore di... Terremoto al largo di Palermo, registrate due scosse nella notteSono state segnalate intorno alle due dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ad una profondità di circa trenta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Due scosse di terremoto al largo di Messina, la più forte di magnitudo 3,3: Molto forte, durata un attimo; Terremoto al largo di Acquedolci: due scosse ravvicinate nel pomeriggio; La terra trema a Capo d’Orlando, due scosse di terremoto avvertite dalla popolazione; Frana di Niscemi, 13 indagati. Tra loro gli ultimi quattro governatori della Sicilia: da Lombardo a Schifani. Terremoto al largo di Acquedolci: due scosse ravvicinate nel pomeriggioDue scosse di terremoto sono state registrate nel pomeriggio di oggi al largo della costa nord-orientale della Sicilia, al largo ... 98zero.com Terremoto oggi in Sicilia, 24 aprile, scossa di M 3.3 in provincia di Messina – Dati IngvEcco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 24 aprile 2026 ... centrometeoitaliano.it #torneisicilia #cataniafcacademy - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla, pronta a partire in Sicilia la nuova rotta per Gaza: "Rompiamo l'assedio". Dal porto di Siracusa Sofia Basso: "Governi di tutto il mondo agiscano con urgenza" #ANSA x.com