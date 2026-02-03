Terremoto al largo di Palermo registrate due scosse nella notte

Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte al largo di Palermo. La prima, di magnitudo 2, ha svegliato qualcuno sulla costa, ma per fortuna non si segnalano danni o feriti. La seconda, più lieve, è stata appena avvertita da alcune persone nelle zone vicine al mare. I cittadini si sono svegliati nel buio, molti si sono affacciati alle finestre per controllare se ci fosse stato qualche danno. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma al momento non ci sono segnalazioni di problemi gravi.

Sono state segnalate intorno alle due dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ad una profondità di circa trenta chilometri. Nessun danno alla popolazione Due scosse di terremoto si sono verificate la scorsa notte al largo di Palermo. La prima - di magnitudo 2.6 - è stata registrata pochi minuti prima delle 2. La seconda, più forte - di magnitudo 3.2 - è stata invece registrata alle 2.17. Il doppio sisma ha avuto una profondità - rispettivamente - di 30 e 33 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma, nel Tirreno meridionale, a circa 80 chilometri a nord ovest di Palermo e a 92 da Bagheria.

