Terremoto in Sicilia sciame sismico al largo e raffica di scosse nel Tirreno la più forte di magnitudo 3.9
Un terremoto ha colpito la Sicilia, causando uno sciame sismico nel mare al largo e una serie di scosse nel Tirreno, la più forte di magnitudo 3,9. La causa principale è l’attività sismica naturale in quella zona, con l’epicentro sempre in mare, tra l’ovest di Trapani e le Isole Eolie. Questa mattina sono state registrate numerose scosse, alcune delle quali si sono fatte sentire anche sulla terraferma.
L‘epicentro dei fenomeni sismici sempre in mare: una parte a ovest di Trapani a cui si aggiungono altre scosse di terremoto anche nelle prime ore di oggi, domenica 15 febbraio, al largo delle Isole Eolie.🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoti Campi Flegrei, sciame sismico tra la notte e stamattina: 5 scosse, la più forte di magnitudo 2
Un nuovo sciame sismico ha interessato i Campi Flegrei, con cinque scosse tra notte e mattina, la più forte di magnitudo 2.
Scosse di terremoto in Sicilia oltre al ciclone Harry, la più forte di magnitudo 3,6 a Militello Rosmarino
In Sicilia, oltre all’impatto del ciclone Harry, si sono registrate diverse scosse di terremoto, con la più intensa di magnitudo 3,6 a Militello Rosmarino.
Trema la terra in Sicilia con varie scosse di terremoto
Argomenti discussi: Terremoto Calabria di 5.1 avvertito anche in Sicilia e a Malta. Stop ai treni sulla linea jonica; Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.6: avvertita a Catanzaro e Lamezia Terme; Terremoto in Sicilia, sequenza sismica al largo di Trapani; Terremoto a Pozzuoli, in corso sciame sismico nei Campi Flegrei.
Serie di terremoti registrati in Sicilia: sisma di magnitudo 3.9 avvertito dalla popolazioneSono ore di allerta per la Sicilia: i sismografi hanno registrato una fitta serie di scosse di terremoto, una delle quali vicina alla magnitudo 4 ... notizie.it
Terremoto in Sicilia, sequenza sismica al largo di TrapaniUna scossa netta, breve, ma avvertita distintamente lungo la costa trapanese. Il basso Tirreno ha tremato nella serata di sabato 14 febbraio 2026 con una sequenza sismica culminata poco prima della me ... tp24.it
Trema ancora la Sicilia, terremoto nella notte nella zona di Catania: il sisma da ML 2.6 https://qds.it/catania-terremoto-ingv-sisma-magnitudo-2-6-oggi-14-febbraio-segnalazione/ facebook
#Terremoto oggi in #Sicilia, scossa di magnitudo tra 2.9 e 3.4 in provincia di Palermo x.com