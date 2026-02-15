Terremoto in Sicilia sciame sismico al largo e raffica di scosse nel Tirreno la più forte di magnitudo 3.9

Un terremoto ha colpito la Sicilia, causando uno sciame sismico nel mare al largo e una serie di scosse nel Tirreno, la più forte di magnitudo 3,9. La causa principale è l’attività sismica naturale in quella zona, con l’epicentro sempre in mare, tra l’ovest di Trapani e le Isole Eolie. Questa mattina sono state registrate numerose scosse, alcune delle quali si sono fatte sentire anche sulla terraferma.