Fred! | al teatro Al Massimo lo spettacolo omaggio a Buscaglione

Al teatro Al Massimo è andato in scena “Fred!”, uno spettacolo dedicato a Fred Buscaglione. La rappresentazione, diretta da Arturo Brachetti, ripercorre la vita e la carriera dell’artista che ha lasciato un segno nella musica italiana. Lo spettacolo combina elementi di teatro e musica, presentando un omaggio al cantautore attraverso interpretazioni e scene che ne raccontano l’esperienza artistica.

Con la regia di Arturo Brachetti, “Fred!” è un viaggio elegante, brillante e sorprendente nella vita di un artista (Fred Buscaglione) che ha cambiato la canzone italiana. Sul palco Matthias Martelli e Fabrizio Bosso (tromba) con Arturo Caccavale Caccavale (voce), Alessandro Gwis (pianoforte). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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