Due auto si scontrano in piazza Unione e finiscono per incastrarsi nella rotatoria FOTO

Nel primo pomeriggio di venerdì 10 aprile, in piazza Unione a Pescara, due automobili, un’Alfa Romeo Mito e una Mini Cooper S, si sono scontrate. Le vetture sono finite per incastrarsi nella rotatoria, coinvolgendo due uomini alla guida. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Singolare incidente stradale in piazza Unione a Pescara nel primo pomeriggio di venerdì 10 aprile. Per cause ancora da chiarire, due automobili, un'Alfa Romeo Mito e una Mini Cooper S, guidate da due uomini, si sono scontrate.A causa dell'impatto entrambe sono finite contro la rotatoria rimanendo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Pauroso incidente, due auto si scontrano ed una finisce in un uliveto (foto)Momenti di apprensione questa mattina nella zona di San Lucio, a Boville Ernica in provincia di Frosinone. Temi più discussi: Due auto si scontrano a Saluzzo, una si ribalta. Circolazione in tilt; Santa Giuletta: due auto si scontrano, una entra nel giardino di una casa; Mancata precedenza, schianto tra due auto; Grave incidente a Sona: auto e moto si scontrano, due feriti gravi. Tragedia sfiorata sulla Provinciale: due auto si scontrano durante un sorpasso, una si cappotta nella scarpata. Due persone trasportate in ospedaleSPIAZZO. Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi - venerdì 10 aprile - lungo la SP 239, sulla retta situata tra gli abitati di Pelugo e Spiazzo. Due auto si sono scontrata durante un sorpasso: uno d ... ildolomiti.it Scontro frontale tra due auto: ferita una donnaUna donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada tra Palmas Arborea e Tiria. La donna viaggiava a bordo di una Ford che, per cause in corso di accertamento, si è ... linkoristano.it Due auto sono state incendiate nella notte a Carovigno, in provincia di Brindisi. Uno dei due roghi, quello che ha interessato una Alfa Romeo in via Martiri di Bologna, è di natura dolosa. - facebook.com facebook Nel tg delle 14 #TgRSicilia Scontro mortale Scontro tra due auto sulla statale centotredici ad Acquedolci nel messinese. Nel violento impatto morti sul colpo due uomini. Feriti una ragazza e il giovane dell'altro mezzo x.com