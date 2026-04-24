Si schianta contro un capriolo in strada Argini | motociclista 51enne in ospedale

Un motociclista di 51 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto prima delle otto di venerdì 24 aprile lungo la strada Argini, a Parma. L'uomo si è scontrato con un capriolo che si trovava sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di recupero e messa in sicurezza.

Si è scontrato contro un capriolo, prima delle ore 8 della mattinata di venerdì 24 aprile, mentre stava percorrendo strada Argini a Parma. Un motociclista di 51 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti sanitari.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Si schianta contro il guard rail: grave motociclista Leggi anche: Italia, motociclista si schianta contro un palo: muore a 19 anni Contenuti utili per approfondire Si parla di: Argini del Savio non adeguati per le piene, ecco le strategie a monte e a valle per difendere città dalle alluvioni; Sigarette e sputi davanti all'asilo di Sarano: multe da 300 euro ai genitori incivili.