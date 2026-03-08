Italia motociclista si schianta contro un palo | muore a 19 anni

Nella notte a Roma, un motociclista di 19 anni ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro un palo in viale Giardini d’Ottavia. L’incidente è avvenuto nel quartiere Ottavia e ha causato la morte del giovane sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Un incidente stradale nella notte ha sconvolto il quartiere Ottavia, a Roma. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo dello scooter su cui viaggiava e aver centrato in pieno un palo lungo viale Giardini d'Ottavia. L'impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per il giovane non c'era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La tragedia si è consumata nella notte tra il 7 e l'8 marzo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava percorrendo la strada in sella al suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo a bordo carreggiata.