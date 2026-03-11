Quattordicesima condanna per il truffatore degli hotel | Alfonso Russo gira l'Italia senza pagare

Alfonso Patrizio Russo, 48 anni, è stato condannato per la quattordicesima volta per aver truffato hotel di lusso nel Nord Italia. Si sposta in diverse città del paese senza mai pagare i soggiorni, mettendo a segno una serie di frodi ripetute nel tempo. La sua attività fraudolenta si svolge principalmente nelle strutture ricettive di alta gamma.

Lui è Alfonso Patrizio Russo, 48 anni, noto truffatore seriale di hotel di lusso soprattutto nel Nord Italia. Fingendosi manager di società famose, soggiorna in suite, minibar e servizi extra senza mai pagare. Ha accumulato oltre sessanta denunce e trentadue bandi dai Comuni. L’ultima condanna è arrivata ieri dal Tribunale di Bolzano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

