Si finge top manager e scappa senza saldare condannato lo scroccone seriale degli hotel di lusso | era stato bandito da 32 comuni d’Italia

Un uomo di 48 anni, residente a Seregno ma di origini campane, è stato condannato per aver si è finto top manager e ha lasciato hotel di lusso senza pagare. La sua condotta ha portato a circa sessanta denunce e tredici condanne, e di lui si è scoperto essere stato bandito da 32 comuni italiani. La vicenda riguarda comportamenti reiterati di scarsa responsabilità economica.

Una sessantina di denunce, tredici condanne, e bandito da ben 32 comuni d'Italia. Protagonista della storia è un 48enne campano di origini, ma residente nel comune di Seregno, Alfonso Patrizio Russo, questo il suo nome all'anagrafe. Quando mette in atto le sue truffe ai danni di hotel di lusso, l'uomo si presenta però sotto falsa identità, spacciandosi per un noto top manager nel settore della moda o della comunicazione. Nell'ultimo episodio si sarebbe finto un dirigente della Amazon Italia Logistica, promettendo di pagare il conto prima di far perdere le proprie tracce. La 13esima condanna per «insolvenza fraudolenta». Negli anni – scrive il Corriere della Sera – ha accumulato 13 condanne.