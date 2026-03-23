Fiorella Mannoia in concerto il 12 luglio a Palazzo Farnese

“Fiorella canta Fabrizio e Ivano anime salve” è il concerto live della cantante che omaggerà De Andrè e Fossati anche nella nostra città Grande raddoppio nella Capitale e un’altra nuova tappa per “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, il progetto live con cui Fiorella Mannoia darà voce, con la sua inconfondibile sensibilità, ai brani più celebri e amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André. Alla già annunciata data del 4 settembre, si aggiunge un secondo appuntamento il 5 settembre alla Cavea di Roma, mentre il 12 luglio il calendario si arricchisce di una serata al suggestivo Palazzo Farnese di Piacenza. I biglietti di “Fiorella canta Fabrizio e Ivano-Anime Salve” saranno disponibili dalle ore 16 del 23 marzo su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Fiorella Mannoia in concerto all'Arena del Mare con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”Il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia parte da Genova: sarà proprio la Superba, città simbolo del cantautorato italiano e terra...

11Lune: Fiorella Mannoia in concerto a PeccioliAll'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli arriva Fiorella Mannoia che martedì 21 luglio in concerto presenterà il suo nuovo ed emozionante progetto...

Fiorella Mannoia - Eroi (Official Video)

Una selezione di notizie su Fiorella Mannoia

Temi più discussi: Teatro, arte, musica e big da Fiorella Mannoia a Baglioni e Il Volo: a Villa Erba un 2026 fantasmagorico, il programma; Votare sì al referendum perché si ha il coraggio di cambiare; Cattolica: da Sal Da Vinci a Caparezza passando per Baglioni e Giorgia, un pieno di stelle all’Arena della Regina; Referendum, il No schiera l'esercito dei volti noti per il rush finale: attori, scrittori, registi.

Fiorella Mannoia in concerto a CapannoriSarà a Capannori il 24 giugno la data zero del tour di Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia che vedrà poi la prima data a Genova e ... noitv.it

Fiorella Mannoia, la possibile scaletta del concerto a Roccella JonicaDopo lo spettacolo di Roccella Jonica, domenica 17 agosto Fiorella Mannoia sarà in concerto al Teatro dei Ruderi di Diamante. In seguito, la cantautrice farà tappa in numerose città: da Benevento a ... tg24.sky.it

Fiorella Mannoia facebook

#FiorellaMannoia invita tutti a votare... ma il giorno sbagliato. #TomasoMontanari: "Occhio agli eredi del Duce". #GadLerner scomoda la mafia siciliana e #IlariaSalis evoca i "regimi autoritari". Tutti i deliri rossi del No al #referendumgiustizia x.com