Ragazzo di 27 anni scomparso da 5 giorni da Mezzago in Brianza | si cerca Fabio Locatelli

Un giovane di 27 anni è scomparso da Mezzago, in provincia di Monza e della Brianza, da cinque giorni. La scomparsa è stata comunicata dalla famiglia, che ha pubblicato un appello sui social network con il supporto dell’Associazione Penelope della Lombardia. Le ricerche sono in corso per rintracciare Fabio Locatelli, che non è stato più visto dal 10 aprile.