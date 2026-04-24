Dal 13 novembre, Palermo ospiterà la selezione ufficiale di Sherbeth 2026, che vedrà protagonisti 59 maestri gelatieri provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolgerà in città e coinvolgerà professionisti del settore del gelato artigianale. L’evento rappresenta un’occasione per assistere a competizioni tra esperti e scoprire le nuove tendenze del settore. La presenza di artisti internazionali si inserisce nel calendario di eventi dedicati al food e alla cultura gastronomica.

? Cosa sapere Selezione ufficiale Sherbeth: 59 maestri gelatieri mondiali saranno a Palermo dal 13 novembre.. Un ultimo partecipante sarà scelto a Melbourne tra il 31 agosto e il 3 settembre.. Oggi, 24 aprile 2026, la selezione ufficiale per Sherbeth svela i nomi dei 59 maestri gelatieri che si sfideranno a Palermo dal 13 al 16 novembre, dopo un rigoroso processo di valutazione che ha coinvolto oltre 400 candidati da tutto il mondo. Il percorso verso questa diciottesima edizione della manifestazione e del concorso è stato caratterizzato da una ricerca metodica dell’eccellenza. Dopo una prima fase di screening che ha ridotto il campo a 140 professionisti, la giuria ha ora definito la lista dei finalisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sherbeth 2026: i 59 maestri del gusto pronti a conquistare Palermo

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