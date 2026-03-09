ArtinFiore ad Agrigento | 2 giorni di gusto e maestri

Domani ad Agrigento si tiene ArtinFiore, un evento di due giorni che si svolge tra il Palazzo dei Giganti e il Teatro Pirandello. La manifestazione mette in mostra l’artigianato locale e le specialità gastronomiche, coinvolgendo diversi maestri e artigiani della zona. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati interessati alle tradizioni e alle eccellenze del territorio.

ArtinFiore si apre domani, martedì 10 marzo 2026, nel cuore di Agrigento. Due giorni dedicati all'artigianato e al gusto si svolgeranno tra Palazzo dei Giganti e il Teatro Pirandello. L'iniziativa, promossa dall'associazione Salvatore Schifano con la Cna, celebra la tradizione locale durante la settimana del Mandorlo in fiore. L'evento è gratuito e coinvolge istituzioni, maestri pasticceri e delegazioni internazionali. La cerimonia d'apertura vedrà la presenza del sindaco Francesco Miccichè e del prefetto Salvatore Caccamo. Il programma include degustazioni, cooking show su colomba pasquale e dolci di mandorla, oltre a un talk sulla cucina italiana patrimonio Unesco.