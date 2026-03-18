A San Giorgio a Cremano la BANA Art Exhibition | l’arte come strumento di inclusione

A San Giorgio a Cremano, il Rotaract Club ha promosso la BANA Art Exhibition, un evento che mette in mostra opere di artisti locali. La serata si concentra sull’utilizzo dell’arte per favorire l’inclusione sociale e celebrare le differenze tra le persone. La mostra si svolge in un contesto pubblico, coinvolgendo il pubblico e gli artisti presenti.

San Giorgio a Cremano (NA) – Il Rotaract Club San Giorgio a Cremano organizza la BANA Art Exhibition, una serata dedicata all’arte come veicolo di inclusione sociale e valorizzazione delle diversità. L’evento si terrà il 28 marzo, a partire dalle ore 18:00, presso la Biblioteca di Villa Bruno. La mostra ospita le opere dei giovani artisti della Blue Art Academy, ragazzi neurodivergenti che, attraverso le loro creazioni, offrono uno sguardo unico e autentico sul mondo. Le opere raccontano emozioni, storie e prospettive diverse, sottolineando come la diversità possa rappresentare una vera ricchezza per la comunità. Tra gli ospiti, il prof. Pasquale Lettieri, critico d’arte e docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli, che guiderà i visitatori nella scoperta dei lavori e del talento dei partecipanti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A San Giorgio a Cremano la BANA Art Exhibition: l’arte come strumento di inclusione Articoli correlati Leggi anche: San Giorgio a Cremano, tenta di allagare la casa dell’ex: 70enne arrestato dai Carabinieri Polizia metropolitana di Napoli: sequestrata un’attività abusiva a San Giorgio a CremanoEra priva delle necessarie autorizzazioni ambientali, proprietario denunciato per la 5 dipendenti irregolari Continuano le operazioni della Polizia... San Giorgio a Cremano BANA Art Exhibition arte come strumento di inclusione Aggiornamenti e notizie su San Giorgio Temi più discussi: San Giorgio a Cremano, scoperto centro commerciale del falso: 25mila capi d'abbigliamento sequestrati; Lo showroom del falso d'autore | VIDEO; San Giorgio a Cremano, scoperto showroom del falso: sequestrati oltre 25mila capi contraffatti; San Giorgio, furto all’Iti Medi: quattrocentomila euro di danni. San Giorgio a Cremano, colpo all’Iti Medi: ladri portano via computer e tablet per 400mila euroSan Giorgio a Cremano, colpo all’Iti Medi: ladri portano via computer e tablet per 400mila euro. Danni anche alla scuola. ilgiornalelocale.it Raid dei ladri all'Iti di San Giorgio a Cremano, bottino da 400mila euroRubati pc, macchine fotografiche, visori, mixer. Numerosi i danni alla scuola: i banditi hanno rotto lucernai e finestre per calarsi dal tetto ... rainews.it VENEZIA Isola di San Giorgio viaggiata nel 1930 - facebook.com facebook