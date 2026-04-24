Shanghai in my Mind La chiamata agli artisti

Da oggi fino a lunedì, l’Ufficio Informazione del Comune di Shanghai ha lanciato una chiamata rivolta agli artisti. L’obiettivo è coinvolgere creativi in un progetto legato alla città, con un focus sulla promozione culturale. La comunicazione invita artisti di diverse discipline a partecipare, offrendo loro l’opportunità di contribuire con opere che rappresentino Shanghai. La selezione avverrà attraverso una procedura aperta e trasparente.

Da oggi a lunedì l’Ufficio Informazione del Comune di Shanghai, Shanghai Promotion Center for City of Design, con il Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, aprono “Shanghai in my Mind“· Spring Shanghai”, piattaforma artistica e culturale globale - ha compiuto 55 anni - che invita artisti di tutto il mondo a interpretare la città.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Shanghai in my Mind". La chiamata agli artisti HONG KONG'DA GÖRDÜKLERME NANAMADIM ! CANAVAR EVLER ! Notizie correlate La chiamata pubblica per artisti: così due negozi del centro diventeranno un palcoscenico per giovani creativiGli ideatori dell'iniziativa: “Vogliamo che i giovani sentano di avere un luogo dove la loro arte può essere non solo mostrata, ma condivisa e... Referendum, la chiamata alle armi di vip e artisti militanti: finti “ribelli”, veri custodi del potereFa male, malissimo constatare non soltanto l’ipocrisia, ma la sistematicità con cui il mondo dell’arte, da sempre, si schiera per la conservazione e... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Shanghai in my Mind. La chiamata agli artisti; Cosa fare a Milano oggi 24 aprile: L’Agnese va a morire all’Elfo e Omar Pedrini al Martinitt. Shanghai in My Mind approda a Milano: arte e creatività al centro del dialogo culturale tra Cina ed EuropaSi è tenuta oggi, presso la Rotonda della Besana, la cerimonia di apertura della tappa milanese del Shanghai in My Mind e dell’evento di promozione urbana Amazing Shanghai. La mostra, che ... ansa.it Shanghai in My Mind: open call per una residenza nella metropoli cineseIn occasione della tappa milanese della mostra Shanghai in My Mind, visitabile nei giorni scorsi alla Rotonda della Besana, è stata lanciata una open call rivolta ad artisti italiani, con in palio una ... exibart.com #shanghai “recentissima” (meno di 30 anni per costruire il “quartiere” oltre il fiume) - facebook.com facebook Prima della partenza ho potuto visitare la Biblioteca Zikawei di #Shanghai, luogo simbolo dell’incontro tra culture. Ho reso omaggio al contributo dei #gesuiti italiani alla conoscenza e al dialogo con la Cina. Da Matteo Ricci ad Angelo Zottoli, il loro lavoro ha c x.com