In vista del referendum, alcuni vip e artisti si sono schierati pubblicamente come sostenitori, definendosi “ribelli” anche se molti osservatori li considerano più custodi del sistema che protagonisti di cambiamento. La loro presenza sui social e agli eventi ufficiali ha suscitato reazioni contrastanti, alimentando discussioni sulla reale natura delle loro posizioni. La loro partecipazione si inserisce in un quadro più ampio di coinvolgimento pubblico e visibilità.

Fa male, malissimo constatare non soltanto l’ipocrisia, ma la sistematicità con cui il mondo dell’arte, da sempre, si schiera per la conservazione e mai per la rivoluzione. L’ipocrisia, certo, recita la parte del leone. Lo slogan con cui gli artisti rilanciati dal Fatto Quotidiano stanno mettendo in mostra una metaforica “artiglieria pesante” per non far passare al referendum la riforma della Giustizia del ministro Carlo Nordio è infatti “No alla legge del più forte”. Referendum sulla Giustizia: la maschera è caduta. Ci vuole coraggio, tanto, per asserire un’affermazione del genere. Il più forte in Italia non è il governo. Non lo è mai stato in 80 anni di Repubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, la chiamata alle armi di vip e artisti militanti: finti “ribelli”, veri custodi del potere

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