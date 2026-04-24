Sgombero a Costa Masnaga Piazza e Molteni | Le regole valgono per tutti senza zone grigie

A Costa Masnaga si è concluso lo sgombero di uno stabile in via Cadorna, una decisione che mette fine a una lunga vicenda nota ai residenti. Le autorità hanno ribadito che le regole devono essere rispettate da tutti, senza eccezioni o zone grigie. La situazione era stata seguita da vicino, e l’intervento di oggi ha portato alla rimozione degli occupanti e alla liberazione dell’immobile.

"Lo sgombero dello stabile di via Cadorna a Costa Masnaga mette finalmente la parola fine a una vicenda che i cittadini conoscono bene e che si trascinava da troppo tempo. Nato come centro culturale, quello stabile è stato negli anni al centro di una situazione ambigua, sfociata in utilizzi non.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Case popolari, sgombero e polemiche: "Ma le regole valgono per tutti""Le regole valgono per tutti, basta polemiche da social", il Comune smonta le critiche del Sicet sullo sfratto di fine marzo da una casa del... "Sosta in piazza Amendola. Le regole valgono per tutti, residenti e commercianti"Scrive Maria Luisa: "Si discute oggi dei pro e contro derivanti dall'installazione di Pilomat nelle ZTL del centro storico di Cesena al fine di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fine di una storia lunga 25 anni a Costa Masnaga: sgomberata la moschea di via Cadorna; Sgomberata la moschea di Costa Masnaga; Costa: sgomberato lo stabile di Via Cadorna adibito da tempo a moschea; Sgombero a Costa Masnaga, liberato il luogo di culto e ritrovo dell’associazione islamica La Speranza. Sgombero a Costa Masnaga, liberato il luogo di culto e ritrovo dell’associazione islamica La SperanzaIl sindaco Sabina Panzeri: In data odierna, 22 aprile 2026, il Comune è rientrato in possesso dell’immobile di via Cadorna 8 Mauro Piazza: Lo sgombero mette finalmente la parola fine a una vicenda ... lecconotizie.com Sgombero a Costa Masnaga, Piazza e Molteni: Le regole valgono per tutti, senza zone grigieIl consigliere regionale della Lega e il sottosegretario all'Interno commentano lo sgombero dello stabile di via Cadorna: Plauso al sindaco. Nessuno mette in discussione la libertà religiosa, ma le n ... leccotoday.it "In data odierna il Comune è rientrato in possesso dell'immobile di via Cadorna 8". Con questo messaggio stringato l'Amministrazione comunale ha annunciato lo "sgombero" della moschea di Costa Masnaga. Dietro questa comunicazione essenziale si chiud - facebook.com facebook Nella partita contro Costa Masnaga, la guardia di Alcamo Francesca Russo ha superato i 2000 punti realizzati in Serie A2 #LBFLIVE x.com