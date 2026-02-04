Sosta in piazza Amendola Le regole valgono per tutti residenti e commercianti

Oggi a Cesena si discute dell’installazione dei Pilomat in alcune zone del centro storico, tra cui piazza Amendola. La decisione divide residenti e commercianti, che si confrontano su vantaggi e svantaggi di questa soluzione. Le regole, infatti, valgono per tutti, senza distinzione, e bisogna capire se aiuteranno a ridurre i parcheggi selvaggi o creeranno altri problemi. La questione resta aperta, con opinioni contrastanti tra chi chiede più ordine e chi teme disagi.

Scrive Maria Luisa: "Si discute oggi dei pro e contro derivanti dall'installazione di Pilomat nelle ZTL del centro storico di Cesena al fine di arginare il fenomeno dei parcheggi selvaggi. Colgo l'occasione per esporre la situazione di Piazza Amendola dove gran parte del suolo è suddiviso e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Cesena Pilomat Pracchia: "Le regole ci sono e valgono per tutti" La festa che si stava svolgendo in Fortezza a Pracchia si è interrotta bruscamente nel fine settimana. Lavori in piazza Moro, spostate le recinzioni del cantiere: "Più spazio per commercianti e residenti" Le recinzioni del cantiere in piazza Moro sono state spostate, offrendo uno spazio più ampio a commercianti e residenti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cesena Pilomat Argomenti discussi: Inaugurazione anno accademico, divieti e stop alle auto in centro; Slalom tra i divieti, i milanesi si allenino. Blocchi del traffico domani e venerdì; Rovigo in love, scatta lo stop alle auto. Cambiano la viabilità e la sosta a Piazza della Viola, dove l’Amministrazione ha deciso di regolamentare il traffico anche alla luce dei numerosi cantieri presenti. - facebook.com facebook Divieto di sosta in Piazza Mercato per Mercatino delle Pulci 08 febbraio 2026 domenica 8 febbraio 2026 dalle ore 6 alle ore 18 nel piazzale del Mercato sarà interdetta la sosta dei veicoli con rimozione forzata per lo svolgimento del Mercatino delle Pulci. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.