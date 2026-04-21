Case popolari sgombero e polemiche | Ma le regole valgono per tutti

Il Comune ha risposto alle accuse del sindacato degli inquilini riguardo allo sfratto di fine marzo da un immobile comunale. La vicenda riguarda una donna di quarant’anni con problemi psichici, che aveva evitato un femminicidio a febbraio. Il Comune ha affermato che le regole devono essere rispettate da tutti e ha invitato a evitare polemiche sui social media.

"Le regole valgono per tutti, basta polemiche da social", il Comune smonta le critiche del Sicet sullo sfratto di fine marzo da una casa del Municipio, protagonista una quarantenne con problemi psichici "scampata a un femminicidio a febbraio", aveva attaccato il sindacato inquilini. Ma, l’Amministrazione di Trezzo non ci sta a passar per il "cattivo" della situazione. Il messaggio della Giunta Torri è chiaro: la trasparenza si fa nelle aule di tribunale e nel rispetto delle procedure. L’ordinanza di decadenza che aveva portato allo sgombero contestato "non è stata un fulmine a ciel sereno, ma il capitolo finale di un iter programmato con la Prefettura e condotto nel rigore della legge".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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