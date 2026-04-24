Sgomberato e dimenticato | il dramma del cittadino senza casa nel silenzio di Palazzo dei Giganti

Un cittadino è stato evacuato da un edificio nel centro cittadino, dove transito pedonale e veicolare sono stati bloccati. L’uomo, ancora senza effetti personali, si trova senza una sistemazione stabile. La situazione ha creato preoccupazione tra i residenti di via Zuppardo, dove si registrano rischi concreti per chi vive in quella zona. La vicenda si svolge nel silenzio delle autorità locali, senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

Transito pedonale e veicolare interdetto, il cittadino evacuato ancora senza casa e senza effetti personali, ma anche il concreto pericolo per quanti vivono in via Zuppardo. Il tutto mentre il Comune di Agrigento, diffidato due giorni fa tramite l'avvocato Santino Russo, resta in silenzio. “Un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: “È morta a Palazzo Chigi”. Dramma nel palazzo del governo Agrigento, Sodano sfida per Palazzo dei Giganti: il centrodestra unito punta alla vittoria diretta nel 2026.Agrigento: Lillo Sodano, l’ex sindaco sfida per Palazzo dei Giganti con il centrodestra unito Agrigento si prepara a una campagna elettorale intensa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giaciglio trovato all'interno delle Mura e subito sgomberato dalla Polizia Locale; Termini, sgomberato lo stabile di via del Macao. Rocca: Diventerà uno studentato universitario; Campo di Marte, sgomberato appartamento del degrado: intervento dopo anni di segnalazioni; Palazzina pericolante a Borgo Croci: ordinato lo sgombero e la messa in sicurezza. Anarchici, sgomberato un ritrovo occupato a Catania: Lupo resisteDurante le operazioni, la struttura è stata sorvegliata all'esterno da alcuni giovani che non si sono opposti e sono stati identificati dalla Digos, mentre sui canali social è iniziato il tam tam di ... ilgiornale.it Sgomberato il Village di Ostia, demolite le cabine rifugio di sbandati. Il Comune: «In estate vogliamo cittadini e turisti»Sgombero degli occupanti abusivi e ruspe in azione all'alba di ieri a Ostia nell'ex stabilimento Village, confiscato alla criminalità organizzata. L'abbattimento segue di qualche giorno il censimento ... ilmessaggero.it Il comandante dei vigili del fuoco: "Il palazzo era già stato sgomberato". L'intervento per mettere in sicurezza l'area. Dubbi sulla presenza di persone sotto le macerie ma al momento non risultano dispersi - facebook.com facebook