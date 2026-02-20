È morta a Palazzo Chigi Dramma nel palazzo del governo

Una donna è deceduta ieri a Palazzo Chigi, a causa di un malore improvviso durante una riunione ufficiale. La notizia ha suscitato sussulti tra i presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La vittima lavorava come assistente e si trovava nel palazzo per una riunione di lavoro. La sua morte ha fermato le attività ufficiali, lasciando sgomento tra i collaboratori. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, mentre il personale resta in stato di shock. La notizia si è diffusa rapidamente tra i dipendenti del governo.

C'è un momento in cui anche i luoghi più blindati sembrano fermarsi. Un attimo, un rumore che cambia, le voci che si abbassano di colpo. E una mattina qualunque, nel centro di Roma, si trasforma in qualcosa che nessuno vorrebbe mai vedere. Dentro quelle mura dove tutto corre, improvvisamente resta solo lo sgomento. È successo nelle prime ore di venerdì 20 febbraio, quando la routine di Palazzo Chigi è stata spezzata da una scena che ha lasciato attoniti colleghi e presenti. Una donna era al lavoro, come ogni giorno, tra gesti abituali e tempi scanditi. Poi, senza preavviso, il corpo che cede e la corsa disperata per chiedere aiuto.

