Agrigento Sodano sfida per Palazzo dei Giganti | il centrodestra unito punta alla vittoria diretta nel 2026

Agrigento: Lillo Sodano, l'ex sindaco sfida per Palazzo dei Giganti con il centrodestra unito. Agrigento si prepara a una campagna elettorale intensa. Calogero "Lillo" Sodano, già sindaco e senatore, è il candidato unitario del centrodestra per le amministrative del 2026. L'accordo tra le forze politiche mira a evitare una frammentazione del voto e a puntare direttamente alla vittoria al primo turno, in un tentativo di riscrivere la storia politica della città. Un fronte compatto per evitare il ballottaggio. Dopo giorni di trattative e incontri, il centrodestra agrigentino ha trovato un accordo sulla figura di Calogero Sodano.

