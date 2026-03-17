Due marchi di moda, Paul&Shark e Aspesi, sono stati accusati di aver sfruttato operai cinesi nei loro laboratori vicino a Milano. Secondo le accuse, gli operai lavoravano dalle 8 alle 22, sette giorni su sette, come indicato su un cartello scritto in cinese. I capi di abbigliamento venivano rivenduti a prezzi molto più alti rispetto a quanto pagato per la produzione.

Milano – Gli orari di lavoro, dalle 8 alle 22 sette giorni su sette, erano esplicitati su un cartello, scritto in cinese, affisso nel laboratorio a una manciata di chilometri da Milano dove venivano realizzati capi d’abbigliamento marchiati Paul&Shark e Aspesi. Giubbotti che nelle boutique vengono venduti al prezzo di 1.945 euro avevano un costo di produzione per i brand di 107 euro, con “ margini di guadagno che vanno dal 95 all’87% ”. A decidere le tariffe, come ha spiegato agli inquirenti una ex impiegata italiana del laboratorio gestito da cinesi, erano le società committenti: “Il prezzo lo decidevano Dama e Aspesi (.) alla fine il prezzo lo decidevano le aziende”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Giubbotti da 107 euro rivenduti a 1.945”. I marchi di moda Paul&Shark e Aspesi sotto accusa: “Sfruttamento di operai cinesi”

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