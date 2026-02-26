Prato, 26 febbraio 2026 – Dormivano sopra il capannone dove lavoravano, senza permesso di soggiorno, senza formazione obbligatoria né visite mediche. È lo scenario emerso dall’indagine che ha portato alla sospensione per sette mesi di un imprenditore cinese di 53 anni, titolare di una ditta di confezioni con sede in via Palestro, a Prato. Sospensione dell'imprenditore e accuse. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato, su richiesta della Procura della Repubblica, ha applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercizio dell’attività imprenditoriale. L’imprenditore è indagato per aver assunto quattro lavoratori privi di permesso di soggiorno, reato aggravato dall’averli sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfruttamento di operai irregolari, il capannone come dormitorio: sospeso imprenditore tessile a Prato

