Grotta Perfetta Enpaia sfratta una coppia dopo 38 anni di affitto Il Campidoglio interviene

Questa mattina a Grotta Perfetta, le forze dell'ordine hanno preso in mano la situazione e hanno sfrattato una coppia di sessantenni dopo 38 anni di affitto. L’intervento, richiesto dall’ufficiale giudiziario con il supporto di un fabbro, ha portato alla fine di un lungo rapporto tra i proprietari e gli inquilini. La coppia, che viveva nell’appartamento dal 1987, si è vista sgomberare senza preavviso. Il Campidoglio ha già annunciato che seguirà la vicenda da vicino.

Nella mattinata del 12 febbraio le forze dell'ordine, a supporto di un fabbro e dell'ufficiale giudiziario, hanno sfrattato una coppia di sessantenni dall'appartamento in cui viveva dal 1987. Il blitz si è verificato alle 7,30 del mattino, nonostante il picchetto organizzato da Asia Usb e dal comitato degli inquilini di via Primo Carnera. Siamo all'interno del piano di edilizia agevolata 39 e 39 bis a Grotta Perfetta, in alloggi di proprietà di Enpaia, ex ente pubblico di previdenza trasformato in fondazione privata. A finire in strada, dopo 38 anni, Antonia e Michele, 64 e 63 anni, origini pugliesi ma da quasi tutta la vita a Roma.

