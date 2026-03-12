Grosseto | 72mila case vuote contro 300 sfratti imminenti

A Grosseto, ci sono circa 72mila case vuote e nei prossimi mesi sono previsti circa 300 sfratti. La situazione abitativa nella provincia ha raggiunto un punto critico, con un equilibrio difficile tra immobili inutilizzati e famiglie in attesa di perdere la propria abitazione. La questione riguarda principalmente la gestione degli spazi disponibili e l’imminente rischio di sfratti.

La provincia di Grosseto si trova davanti a un paradosso abitativo che minaccia di trasformarsi in una vera emergenza sociale nel corso del 2026. Mentre oltre settantaseimila immobili restano chiusi e inutilizzati, le famiglie affrontano la prospettiva di trecento sfratti previsti entro la fine dell'anno. Le richieste per l'assegnazione di alloggi popolari salgono verso il migliaio solo nella città capoluogo, evidenziando uno squilibrio strutturale tra patrimonio immobiliare disponibile e bisogni reali della popolazione. I dati emersi dalle analisi sindacali delineano un quadro in cui la crisi energetica rischia di aggravare ulteriormente la fragilità delle condizioni di vita.