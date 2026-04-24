Sfratti a Collina delle Muse finanziere cacciato di casa a 60 anni | Ha sempre pagato è un'ingiustizia

Un finanziere di 60 anni si trova ad affrontare uno sfratto a Collina delle Muse, nonostante abbia sempre pagato regolarmente l’affitto. Ha inviato PEC a tutte le istituzioni, denunciando di essere stato cacciato di casa dopo anni di servizio, e definisce la situazione ingiusta. La vicenda è stata resa nota attraverso le comunicazioni ufficiali indirizzate alle autorità competenti.

La denuncia nelle PEC inviate a tutte le istituzioni: “Dopo anni di servizio, estromessi dalle nostre case con le famiglie”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’autista che ha cacciato dal bus l’11enne senza biglietto si scusa: “Ho sbagliato, mi fa male il cuore”Parla Salvatore Russotto, 61enne autista di Dolomitibus, che lunedì scorso nel Bellunese ha fatto scendere dal mezzo che stava guidando un bambino di... Il ritorno delle mini giacche: la tendenza dei blazer “tagliati” in stile anni ’60Le giacche mini, che arrivano fino alla vita, stanno tornando di moda nei look con tailleur coordinati ispirati agli anni '60. Panoramica sull’argomento Si parla di: Case Enpaia, scontro in Campidoglio su Collina delle Muse: tensione tra commissione e uffici; Sfratti a Collina delle Muse, finanziere cacciato di casa a 60 anni: Ha sempre pagato, è un'ingiustizia. Sfratti a Collina delle Muse, finanziere cacciato di casa a 60 anni: Ha sempre pagato, è un’ingiustiziaLa denuncia nelle PEC inviate a tutte le istituzioni: Dopo anni di servizio, estromessi dalle nostre case con le famiglie ... fanpage.it