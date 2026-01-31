L’autista di Dolomitibus, Salvatore Russotto, si scusa dopo aver fatto scendere un ragazzino di 11 anni senza biglietto nel Bellunese. Il conducente afferma di aver sbagliato e dice che gli fa male il cuore pensare di aver lasciato il bambino al freddo. L’episodio è avvenuto lunedì scorso e ora Russotto si dice pentito per aver preso quella decisione, riconoscendo di aver agito d’istinto e ammettendo l’errore.

Parla Salvatore Russotto, 61enne autista di Dolomitibus, che lunedì scorso nel Bellunese ha fatto scendere dal mezzo che stava guidando un bambino di soli 11 anni, lasciandolo al freddo e al gelo: "A pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia".

L’autista Salvatore Russotto si scusa per aver fatto scendere un bambino di 11 anni dal suo bus nel Bellunese.

La mamma dell’11enne che è stato fatto scendere dal bus senza biglietto racconta che il suo bambino tremava e fatica a camminare tra neve e gelo.

«Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia». Salvatore Russotto, 61enne autista di Dolomitibus, che lunedì scorso nel Bellunese ha fatto scendere dal mezzo che stava guidando un bambino di soli 11 anni.

L'autista che ha cacciato dal bus l'11enne senza biglietto si scusa: Ho sbagliato, mi fa male il cuore

