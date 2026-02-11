Il ritorno delle mini giacche | la tendenza dei blazer tagliati in stile anni '60

Le giacche mini tornano di moda, questa volta nei look con tailleur coordinati ispirati agli anni '60. Le trovi in giro sui manichini dei negozi e sui social, dove le ragazze le indossano con un fascino retrò. Sono piccole, corte, ma fanno un grande effetto. La tendenza si conferma tra chi cerca uno stile semplice e d’impatto, perfetto per la primavera.

Dalle sfilate Autunno Inverno 2025-26 emerge un ritorno deciso allo stile bon ton degli Anni 60.

