La Life365eu torna al Villa Romiti per l' insidioso derby contro Bologna

La Life365.eu torna al Villa Romiti per l'insidioso derby contro Bologna, dopo aver affrontato Ravenna la scorsa settimana, e questa volta l'incontro si gioca nel nuovo orario delle 16, creando un'atmosfera ancora più tesa tra le due squadre.

Dopo quello di Ravenna della scorsa settimana, anche in questo weekend la Life365.eu sarà impegnata in un derby che si preannuncia difficile, ma dall’esito incerto: nel nuovo spazio orario delle 16.30, al Villa Romiti arriva il Volley Team Bologna. La formazione felsinea, che occupa il quinto posto in classifica, è una squadra dal grande potenziale, ma che nell’ultimo periodo ha avuto un cammino tutt’altro che netto: VTB non vince in trasferta da quasi tre mesi (ultimo successo il 22 novembre a Modena) e le ultime tre vittorie, contro Ripalta, Scandicci e Ostiano, sono state conquistate tutte al tie break, dopo aver perso sempre il quarto set.🔗 Leggi su Today.it

L'ultimo impegno casalingo del 2025 per la Life365.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Life365.eu, il girone di ritorno parte da Ravenna; Riparte da Ravenna il girone di ritorno della Life365.eu; Derby amaro per la Life365.eu: buona prova, ma passa l’Olimpia Teodora Ravenna; Volley femminile, la Life365 lotta, ma non fa punti nel derby a Ravenna.

Riparte da Ravenna il girone di ritorno della Life365.euDopo la lunga pausa, sabato alle 17, torna in campo la Life365.eu che sarà impegnata sul campo del PalaCosta di Ravenna per un derby durissimo contro le padrone di casa dell’Olimpia Teodora. La formaz ... forlitoday.it

•U19 ECCELLENZA• ONETEAM BASKET FORLÌ 09 Febbraio Ore 18:45 VILLA ROMITI FORLÌ https://italhoop.tv/video/viewlivestreamingrel=71495&cntr=0&fbclid=PAZnRzaAP2rBlleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0 - facebook.com facebook